بلقيس تعلن انفصالها عن زوجها

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"الخليج 365": أعلنت الفنانة اليمنية بلقيس في اتصال هاتفي مع برنامج "أم بي سي تريندينغ" أنها رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

وردت بلقيس على سؤال حول سبب غياب زوجها عن الظهور معها أخيراً، وهو الذي كان يرافقها دائماً في كل تحركاتها ورحلاتها، قائلة: "رفعت قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلنا ثقة بالقضاء النزيه".

وأضافت أنها "لا تستطيع الحديث كثيراً في الموضوع، لأن بينهما أجمل هدية في العالم وهي ابنهما الوحيد تركي"، مشيرة إلى أنها كثيراً ما تُسأل عن سبب عدم مرافقة زوجها لها في الآونة الأخيرة.

ويذكر أن بلقيس وعبد اللطيف تزوّجا في العام 2018 في احتفال وصف بأنه أسطوري نظراً إلى التحضيرات الفخمة التي تميّز بها وسط مدينة دبي.