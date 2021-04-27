سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها "شادي" على طريقتها الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة المغربية سميرة سعيد بعيد ميلاد ابنها شادي النابلسي، من خلال حسابها بموقع "تويتر"، إذ نشرت مقطع فيديو يجمع صورها معه في مراحله العمرية المختلفة.

و علقت "سميرة" على الفيديو قائلة: "كبرت يا شادي..مرت الأيام بسرعة وأنا بين مبارح واليوم وبكرة ماليش غيرك، كل سنة وإالعلرنت أحلى وأطيب وأحن شادي في الدنيا".

من ناحية أخرى، طرحت سميرة سعيد، مؤخرًا أغنية "متاهة"، ثاني أغنيات ألبومها الجديد، وهي من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، ومن إخراج نضال هاني.