شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تكرم اسم شيخ المداحين محمد الكحلاوى بساحة الهناجر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية بقيادة الفنان القدير ياسر صادق، شيخ المداحين اسم الفنان (محمد الكحلاوى) بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية فى الثامنة والنصف مساء غدٍ الأربعاء 28 أبريل، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم بالاحتفاء وتكريم الرواد الذين آثروا الحياة الفنية بأعمالهم الإبداعية الخالدة، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وضمن فاعليات البرنامج الرمضاني "هل هلالك".

ويقدم الفنان أحمد الكحلاوى وفرقته الموسيقية حفلا غنائيا بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام، وسيقوم بإهداء بعض من مقتنيات والده إلى وزارة الثقافة ممثلة في متحف المركز القومي للمسرح، ويهدي المركز الحضور كتيبًا عن مسيرة الفنان محمد الكحلاوى الإبداعية.