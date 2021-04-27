محمد الفلاح - بعد فوزه بالأوسكار.. أنتوني هوبكنز يوجه رسالة لتشادويك بوزما

الثلاثاء 27 أبريل 2021

أشاد أنتوني هوبكنز بالراحل تشادويك بوزمان في رسالة شكر فيها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لمنحه جائزة الأوسكار التي كان من المتوقع على نطاق واسع أن تذهب إلى بوزمان.



وفاز هوبكنز (83 عاماً) بجائزة أفضل ممثل، الأحد، عن دوره في فيلم "الأب" (ذا فاذر) الذي جسد فيه شخصية رجل يصارع مرض الخرف.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تذهب الجائزة إلى الراحل بوزمان لدوره في آخر أفلامه (ما رينيز بلاك بوتوم).

وفي كلمة من موطنه ويلز، قال هوبكنز في رسالة بالفيديو على "أنستقرام" إن الجائزة، وهي ثاني جائزة أوسكار في مسيرته المهنية، كانت غير متوقعة.

وأضاف: "صباح الخير، أنا هنا في وطني في ويلز.. في عمر 83 عاماً، لم أكن أتوقع أن أحصل على هذه الجائزة، لم أتوقع ذلك حقاً، شكراً جزيلاً لكم جميعاً".

وأضاف: "أريد أن أوجه التحية لتشادويك بوزمان، الذي رحل عنا مبكراً جداً".

توفي بوزمان نجم فيلم (بلاك بانثر) العام الماضي عن 43 عاماً بعد معركة استمرت 4 سنوات مع سرطان القولون.