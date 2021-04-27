شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى فى البروفات النهائية لمسرحية "نجوم الظهر" لعرضها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري الفنان محمد صبحي، البروفات النهائية لمسرحيته الاستعراضية الغنائية "نجوم الظهر"، والتي يشارك في بطولتها 40 نجما ونجمة، والمسرحية قصة وتأليف وإخراج محمد صبحي وشاركه في كتابتها أيمن فتيحة، وسيقدم علي مسرح مدينة سنبل.

مسرحية "نجوم الظهر"، تقدم عدد من الوجوه الشابة أعضاء فرقة ستوديو الممثل، وكان النجم محمد صبحي قد عرض قبل جائحة كورونا 3 مسرحيات هي: "غزل البنات" من تراث الفنان الكبير الراحل نجيب الريحاني ثم مسرحية "خيبتنا" والتي تنبأت بما يحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكي، وقدم فيها النجم محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.

وقدم أيضًا "أنا والنحلة والدبور" تأليف الكاتب أيمن فتيحة والتي تناول القضية الأزلية بين المرأة والرجل بشكل كوميدي وانتصر العرض للمرأة دون تشويه الرجل ومنحها حقوقها بطريقة كوميدية تضمنتها أحداث المسرحية .