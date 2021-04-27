شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رحمى امرأة مقهورة فى "حرب أهلية" أمام يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ياسمين رحمى، هذا العام في موسم دراما رمضان بمسلسل "حرب أهلية" أمام النجمة الكبيرة يسرا، وتجسد شخصية جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل، حيث تظهر في شخصية سيدة مقهورة "مروة" متزوجة من خالد حجاج عبد العظيم شقيق الفتاة التي تتبناها يسرا في أحداث المسلسل والعائلة فقيرة يعمل الزوج "سباك" وهجام وتقوم شقيقته بتكفل نفقاته هو وزوجته لكنه يأخذ الفلوس ويشتري بها مخدرات.



ياسمين رحمي في مسلسل حرب اهلية

وقالت ياسمين لـ"الخليج 365": الشخصية جديدة ولم أقدمها من قبل وتحمل الكثير من التفاصيل، وفي الحلقات المقبلة سيكون هناك الكثير من المفاجآت وشخصيتي ستكشف سرًا من أسرار المسلسل ونواصل حاليًا تصوير العمل.

وأضافت ياسمين: سعيدة جدًا بالمشاركة في عمل درامي في شهر رمضان، وسعادتي أكثر بكوني مشاركة في مسلسل تقوم ببطولته النجمة يسرا ويخرجه المخرج الكبير سامح عبد العزيز.

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة ياسمين رحمى هى ابنة الفنانة عفاف مصطفى.



النجمة يسرا مع ياسمين رحمي في كواليس مسلسل حرب اهلية

يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.