رامي جمال محذرا: خلوا بالكم من نفسكم.. كورونا في أنشط وأسوأ فتراته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حذر الفنان رامي جمال من خطورة انتشار فيروس كورونا في الفترة الحالية، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية من الوباء.

وكتب جمال، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لكل أصحابي وأهلي وكل اللي ممكن كلامي يفرق معاه، خلوا بالكم جدا من نفسكم الفترة دي علشان الفيروس في أنشط وأسوأ فتراته، وللأسف أقوى وأسرع تأثيرا على المناعة وقاتل للأسف".

أضاف: "مفيش قاعدة معينة ينفع تضمن سلامتنا غير ستر ربنا واتخاذ الاحتياطات، ربنا يكملها ستر علينا جميعا وميوجعناش في حبايب تاني ولا يوجع حد فينا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال أغنية "ممثلين" الذي قدمها كتتر مسلسل "بين السما والأرض"، من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.