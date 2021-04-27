كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:35 صباحاً - كشف الدكتور والمخرج عمر الجاسر، المستشار والمدير الإعلامي لمهرجان الأمل السينمائي الدولي في ستوكهولم، عن تمديد فترة استقبال الأفلام المشاركة في مهرجان "الأمل" شهرين "15 إبريل إلى 15 يونيو المقبل"، مبيناً أن المهرجان سينطلق في ستوكهولم، العاصمة السويدية، في نسخته الأولى خلال الفترة من 10 - 13 سبتمبر 2021 عبر الإنترنت من خلال منصته الإلكترونية الرسمية التي سيتم فيها عرض الأفلام المنافسة بالمهرجان، نظراً لظروف جائحة كورونا.

الدكتور والمخرج عمر الجاسر

من جهته أشار المخرج الدكتور خالد الزدجالي، مدير المهرجان، إلى أن إدارة المهرجان اتخذت نظام العروض المدمجة في الصالات، موضحاً أن اللجنة الفنية بإدارة الناقدة ميرفت عمر، تعمل منذ 15 إبريل على استقبال الأفلام المشاركة.

وكشف الزدجالي أن "المهرجان مُخصَّص للمرأة والطفل وقضايا اللاجئين"، مبيناً أن "مدة الأفلام الروائية المشاركة فيه لا تقل عن 75 دقيقة، أما الأفلام القصيرة فلا تزيد مدتها عن 30 دقيقة".