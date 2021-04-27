كيت ميدلتون تشارك صور ابنها لويز على إنستغرام إحتفالاً بيوم ميلاده

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:35 صباحاً - إنه يوم مثير في منزل آل كامبريدج حيث يحتفل الأمير لويس بعيد ميلاده الثالث بصورة مبهجة إلتقطتها له دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" ونشرها قصر كنسينجتون الليلة الماضية.

وبحسب موقع "ديلي ميل" شاركت كيت وويليام عددًا من الصور الرائعة لـ"لويس" ، بما فى ذلك صورة له من العام الماضي وهو يرسم لوحة بألوان قوس قزح لتلتصق في نافذة منزلهم في نورفولك لأبطال NHS ولقطة رائعة للاحتفال بيوم ميلاده الثالث اليوم.

أول يوم في المدرسة

صورة الأمير لويس في يوم ميلاده العام الماضي -الصورة من إنستغرام

أصدرت العائلة اليوم الصور الجميلة لـ"لويس" قبل يومه الأول في مدرسة ويلكوكس. في ذلك ، يمكن رؤية لويس مرتدياً ملابس أنيقة للغاية ، مبتهجاً وهو يمسك بمقود دراجته ذات اللون الأحمر الفاتح حيث بدا لويس جاهزاً ليومه الكبير، وهو يشع بالكاميرا، مرتدياً قميصاً مخططاً أنيقاً باللونين الأزرق والأبيض ، وسترة زرقاء داكنة وشورت أزرق سماوي.

الملكة تهنئ "لويس" بيوم ميلاده

صورة الأمير لويس العام الماضي -الصورة من إنستغرام

تمت مشاركة الصورة أيضاً من خلال حساب الملكة الرسمي على Instagram ، مع رمز تعبيري للدراجة والتعليق : "أتمنى للأمير لويس عيد ميلاد ثالث سعيد للغاية اليوم."

الحياة أثناء الإغلاق

كيت بعد ولادتها لويس -الصورة من إنستغرام

قبل إغلاق الأول من مارس في العام الماضى ، غادر دوق ودوقة كامبردج منزلهما في قصر كنسينجتون وتوجها إلى قاعدتهما الريفية، آمينر هول في نورفولك. كان لدى كيت وويليام مهمة صعبة تتمثل فى التعليم المنزلي لـ جورج وشارلوت، وقد اعترفا بأنهما وجدوه صعباً.

خلال مقابلة العام الماضي، اعترفت كيت بأنهما لم يخبرا الأطفال بأنها كانت عطلة يوم الفصح ، مما جعلهما يعملان مباشرة خلال فترة الراحة حتى لا يزعجوا روتين حياتهم.