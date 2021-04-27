مكالمة هاتفية بين ميغان ماركل والملكة إليزابيث قبل جنازة الأمير فيليب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:35 صباحاً - تحدثت ميغان ماركل وابنها آرتشي مع الملكة إليزابيث في مكالمة هاتفية قبل جنازة الأمير فيليب - بحسب ما زعم مصدر ملكي – حيث لم تسافر دوقة ساسكس إلى خدمة الجنازة بسبب نصائح الأطباء لها بعدم السفر أثناء الحمل.

وبحسب موقع "ميرور" على الرغم من عدم إستطاعة ميغان الحضور شخصياً، إلا أنها أعطت هاري ملاحظة مكتوبة بخط اليد لوضعها على إكليل الأمير فيليب الراحل.

لقاء هاري وويليام

هاري وويليام يتحدثان بحضور كيت ميدلتون- الصورة من إنستغرام

كانت الجنازة هي المرة الأولى التي التقى فيها هاري وويليام شخصياً منذعام تقريباً ، بعد أن قرر هاري ترك المهام الملكية ومغادرة بريطانيا والعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

تحدث هاري وويليام بعد أداء الخدمة

الأمير ويليام - الصورة من إنستغرام

كان الكثير من التركيز على كيفية تفاعل الأخوين أثناء الجنازة ، حيث كان بيتر فيليبس ابن عمتهما الأميرة "آن" يفصل بينهما في السير بالجنازة. لكن بعد أداء الخدمة ، شوهد هاري وويليام يتحدثان بحضور كيت ميدلتون. كما زُعم أن الأميران ذهبا مع والدهما الأمير تشارلز إلى منزل Frogmore Cottage لحل الأمور، لكن – كما قيل – غادر هاري دون حل الخلاف الملكي المتعلق بوالده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير ويليام.

هاري يعود إلى موطنه الجديد

عاد دوق ساسكس الآن إلى موطنه في كاليفورنيا في عيد ميلاد الملكة ليكون مع ميغان التي كانت حريصة على مكالمته كل يوم للإطمئنان عليه وكانت تريده ألا يقلق.