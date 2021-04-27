نيكول كيدمان تستمتع بمشاهدة حفل جوائز الأوسكار 93 أمام التلفاز في منزلها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:35 صباحاً - الكل كان يرى في حفل توزيع جوائز الأوسكار فرصة لمشاهدة أجمل نجمات هوليوود يتنافسن بالأناقة على السجادة الحمراء ومن بينهن: نيكول كيدمان التي اختارت هذا العام البقاء في المنزل ومشاهدته عن بعد وليس عن قرب كالأعوام السابقة.

حصدت الصورة الكثير من التعليقات الإيجابية

نيكول تقضي معظم وقتها في منزلها الريفي-الصورة من أنستغرام

وبحسب وسائل الإعلام،تابعت نجمة هوليوود الأمريكية من أصول أسترالية نيكول كيدمان البالغة من العمر"53 عاماً" باستمتاع فقرات حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته ال93 من منزلها وهي جالسة على الأرض أمام شاشة التلفاز، وشاركت الملايين من متابعيها في موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" صورتها وهي جالسة على الأرض تتابع الحفل معلقة:" أجلس قرفصاء على الأرض أشاهد الأوسكار.. كنت أفعل هذا منذ كنت طفلة صغيرة".

وحصدت صورة نيكول الجالسة على الأرض تتابع حفل الأوسكار 93 في منزلها على أكثر من 269 ألف إعجاب خلال 11 ساعة فقط في حسابها الخاص بأنستغرام.

كما حصدت الكثير من التعليقات الإيجابية، وعلق أحدهم قائلاً: "مازلت تحبين مشاهدة الأوسكار مع أنك حصلت عليها"، وعبّر أحدهم عن افتقاده لها في الحفل".

رشحت ثلاث مرات للأوسكار وفازت بها مرة واحدة

تتابع نيكول حفل أوسكار93جالسة على الأرض كما كانت تفعل وهي صغيرة-الصورة من أنستغرام

وكانت نيكول كيدمان من ضمن النجمات المحظوظات بالترشح ثلاث مرات عن فئة أفضل ممثلة رئيسية أولى لجوائز الأوسكار العالمية عام 2001 عن فيلمها "Moulin Rouge"

ورشحت ثانية عام 2002 عن فيلمها "The Hours"

وفازت بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة رئيسية عنه عن جدارة، وبعد 8 سنوات عام 2011 رشحت للمرة الثالثة عن فئة أفضل ممثلة رئيسية عن فيلمها "Rabbit Hole"

ومازالت قابلة للترشح لجوائز الأوسكار مستقبلاً بفضل ما أبرزته من نضج فني بنوعية الأفلام التي تقوم ببطولتها مؤخراً ويحمل الكثير من المضامين الإنسانية والإجتماعية.

ودهش الكثيرون لعدم ترشحها في السنوات الأخيرة نظراً لتمتعها بموهبة أدائية رائعة.