فرانسيس مكدورماند تحصد جائزة أوسكار أفضل ممثلة للمرة الثالثة في تاريخها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:35 صباحاً - دخلت الممثلة الأمريكية فرانسيس مكدورماند Frances McDormand تاريخ جوائز الأوسكار بعد فوزها صباح اليوم ،الاثنين، بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم هذا العام " Nomadland".

مكدورماند، أضافت إلى رصيدها جائزة الأوسكار الثالثة كأفضل ممثلة، لتدخل قائمة لا تضم بجانبها سوى 6 ممثلين، هم إنغريد بيرغمان ووالتر برينان ودانيال داي لويس وجاك نيكلسون وميريل ستريب، الذي حصدوا ثلاث جوائز أوسكار، وكاثرين هيبورن التي حصدت 4 جوائز أوسكار كأفضل ممثلة رئيسية.



وتنافست مكدورماند هذا العام مع كل من، Andra Day عن فيلم The United States vs. Billie Holiday، وCarey Mulligan عن فيلم Promising Young Woman، و Vanessa Kirby عن فيلم Pieces of a Woman، و Viola Davis عن فيلم Ma Rainey's Black Bottom.







فرانسيس مكدورماند سبق لها الفوز بجائزتي أوسكار كأفضل ممثلة رئيسية، عام 1997 عن دورها في فيلم "Fargo"، وعام 2018 عن دورها في فيلم "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ".





