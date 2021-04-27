أنتوني هوبكنز يصبح أكبر ممثل يحصل على الأوسكار بعمر الـ83 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:35 صباحاً - دخل الممثل المخضرم أنتوني هوبكنز تاريخ جوائز الأوسكار بعدما أصبح رسمياً هو أكبر الممثلين الحاصدين لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل سناً ، بعدما انتزع صباح الاثنين، جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن دوره في فيلم "The Father" عن عمر 83عاماً.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار 2021



هوبكنز تغلب على الممثل الراحل تشادويك بوزمان الذي فاز بجائزة غولدن غلوب عن دوره في “ما رينيز بلاك بوتوم” بعد وفاته من السرطان في عمر الثالثة والأربعين .



ونافسه على الجائزة أيضا غاري اولدمان (مانك) وريز أحمد (ساوند اوف ميتال) وستيفن يون (ميناري).







وانتظر الممثل العالمي طيلة 29 عاماً ليحصد جائزة الأوسكار الثانية في تاريخه من أصل 6 ترشيحات، بعدما حصد جائزة الأوسكار كأفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم "صمت الحملان Silence of the lambs" عام 1992.



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