شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 14.. النمر ينصب فخا لدرويش تاجر السلاح والجماعة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14من مسلسل النمر للنجم محمد إمام والذى يذاع على قناة الحياة، ضمن الموسم الرمضانى يوميا فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع، الكثير من الأحداث، حيث كان النمر "محمد إمام" يشعر بالخطر من درويش الهوارى والجماعة الإسلامية والذى قد نصب عليهم فى صفقة سلاح كبيره وأخذ النقود والسلاح وهرب.

اتفق النمر مع الجماعة الإسلامية أنهم سيستلمون السلاح من درويش الذى هو قد نصب عليهم فى الأصل واتفق كذلك مع درويش على نفس الموضوع، وذهبا كل منهم للمخزن الذى أخبرهم عنه النمر وكان النمر معهم وبمجرد دخولهم جاء البوليس ولم يتمكنوا من الهرب متلبسين بالسلاح والفلوس المزورة والتى قيمتها خمسة مليون دولار وكانت تلك النقود التى أخذها النمر من شمس "نرمين الفقى" وبذلك استطاع التخلص منهم سويا.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.