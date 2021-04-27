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محمد الفلاح - مجوهرات نجمات أوسكار 2021.. فخامة تعكس الذوق الرفيع

الثلاثاء 27 أبريل 2021

حفل الأوسكار مناسبة تنتظرها ملايين النساء، ليس فقط المهتمات بالسينما، بل أيضاً محبات متابعة إطلالات ومجوهرات نجمات السجادة الحمراء.



ويبدو أن الألماس، وهو المفضل التقليدي لجوائز الأوسكار، كان هو الخيار الأمثل والجوهرة الأكثر فخامة لعودة النجمات على السجادة الحمراء في الدورة الـ93 من حفل هذا العام.

ولهذا نستعرض لكم في التقرير التالي أفخم مجوهرات نجمات المهرجان التي تزين وتألقن بها خلال هذا اليوم المميز.

- أندرا داي

خطفت الممثلة والمطربة الأمريكية أندرا داي التي رشحت لجائزة أفضل ممثلة، الأنظار بفستان لامع باللون الذهبي، ومجموعة من المجوهرات الفخمة من دار المجوهرات الأمريكية تيفاني أند كو.

نسقت "داي" إطلالاتها الذهبية بزوج من الأقراط المتدلية الفخمة محتوية على ماستين باللون الأصفر "فانسى فيفيد" بقطع الزمرد المربع بوزن أكثر من 12 قيراطاً، بالإضافة إلى سوار شلمبرجير، نسقته مع مجموعة مختارة من الخواتم.

- ريجينا كينج

بفستان باللون السماوي الناعم، نسقت مقدمة الحفل ريجينا كينج طلتها الرقيقة بمجموعة مختارة من الخواتم الناعمة البسيطة التصميم، إلى جانب زوجين من الأقراط المتدلية والقصيرة أيضاً وسوار، جميعها من دار فوريفر مارك Forevermark.

- أماندا سيفريد

ببراعة وأناقة منقطعة النظير، خطفت الممثلة الأمريكية أماندا سيفريد الأنظار بفستانها الناري باللون الأحمر من دار أزياء أرماني وتصفيفة شعرها بأسلوب الريترو، الإطلالة الرائعة التي نسقتها بمجموعة من مجوهرات دار فوريفر مارك للألماس.

وتكونت مجوهرات "سيفريد" من خاتم كبير من الألماس الأصفر، وآخر أصغر حجماً، وسوار ماسي ذهبي، وأقراط متطابقة مع تصميم الخاتم نفسه.

- زندايا

بطلّة تشبه عروس البحر، لفتت الممثلة الأمريكية زندايا الأنظار بفستان صنع خصيصاً لها باللون الأصفر الكناري من توقيع دار الأزياء الإيطالية فالنتينو.

ويبدو أن "زندايا" لم تكن تريد الاكتفاء بهذه الطلة المثيرة فقط، بل أرادت تعزيز تألقها بعقد دار بولجاري المتعدد الطبقات من الألماس الأبيض وماسة مركزية كبيرة باللون الأصفر.

وتضمنت أيضاً مجوهرات الممثلة الأمريكية خاتماً من الألماس الأصفر عيار 30 قيراطاً، وخاتم ضخم آخر من الألماس بقطع الزمرد، وأقراط متدلية من الألماس الأصفر بقطع الكمثرى، والتي بلغت جميعها قيمتها أكثر من 6 ملايين دولار.

- فيولا ديفيس

بطلّة كالعروس بفستان باللون الأبيض من توقيع ألكسندر ماكوين، تألقت الممثلة الأمريكية فيولا ديفيس بمجموعة كاملة أنيقة من ألماس Forevermark مكونة من زوج من الأقراط المتدلية وسوارين وخاتم متوسط الحجم.

- ريس ويذرسبون

كعادتها سحرت الجميع الممثلة الأمريكية ريس ويذرسبون بإطلالتها التي تكونت من فستان ناعم باللون الأحمر الداكن وشريط من اللون العنابي يمتد أسفل الفستان من توقيع دار الأزياء الفرنسية كريستيان ديور وبتصفيفة شعر بسيطة منسدلة إلى الوراء وبفرق في المنتصف.

وأكملت "ويذرسبون" أناقة طلتها بمجموعة من المجوهرات الفخمة من دار بلغاري، تكونت من زوج من الأقراط المتدلية سوار باللونين الفضي والأسود، وخاتمين بأحجام كبيرة.