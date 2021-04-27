شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 14.. الكشف عن حب قديم بين دياب ومنة فضالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON، عن وجود قصة حب قديمة بين علي "دياب" وعزيزة "منة فضالى" التي تذهب إلى منزل خالتها نجاة "فردوس عبد الحميد" في وجود علي، وطلبت من خالتها الاهتمام بابنتها رغدة "ملك أحمد زاهر" بعد وفاتها لأنها تخشى عليها من والدها الذى يريد زواجها بالقوة وتركها التعليم لأنه كان يرغب بالولد، وتتأسف لعلى أنها لم تنتحر لزواجها من شخص غيره.



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14

عساف "أحمد السقا" وأخيه نميرى "محمد جمعة" يقابلان أحد تجار السلاح ويطلب منه إعادة الشغل بينهما من جديد، على أن يكون نميرى في الواجهة ومتكفل بكل شيء، ويسأل نميرى عن تجارة غفران في الافيون فيؤكد له ذلك وأنه يزرعه أيضاً، ويرفض نميرى اخباره بمكان زراعة غفران للأفيون، اما جليلة "مى عمر" فتجهز حقائبها وتستعد لمغادرة السرايا وسط بكاء من سليم الذى يشعر بالذنب وأنه السبب في خلافها مع غفران.



نسل الاغراب الخلقة 14

يحاول بكرى "عماد زيادة" توصيل رسالة إلى عساف بأنه عرف بوصوله إلى الدهب بعدما زار شامية "أحلام الجريتلى" وعرف منها مكان الذهب، ولكن عساف يتظاهر بانه لا يعرف شيئاً عن ذلك ولم يذهب إلى شامية من الأساس، ويعاتب غفران ابنه سليم على ما حدث ووقوعه في حب خادمة عساف وكيف ابن غفران يرسل مراسيل لخدامه.



أحمد السقا

ويُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.



مسلسل نسل الاغرااب 14



نسل الاغرااب الخلقة 14



الفنانة منة فضالى



فردوس عبد الحميد



نسل الاغراب