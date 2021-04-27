شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البحراوى يغنى "احترنا فيك" فى الحلقة 14 من مسلسل النمر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غنى المطرب رضا بحراوى خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل النمر، للنجم محمد إمام والتى تذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع، أغنية "احترنا فيك" وذلك بعدما سرق النمر "محمد إمام" من الحاوى "أحمد حلاوة" ثلاثين مليون جنيه، المبلغ الذى قد أخذه من الشيمى "محمد رياض" ، وشمس "نرمين الفقى"، وعنتر الحاوى "بيومى فؤاد" والذى أعتبره حقه على السنين الماضية ولم يفصحوا عن السر الذى جمعهم الأربعة ويبدو أن وراءه شخصا يدعى ماهر وهو أخو الشيمى كما فهمنا من كلام الحاوى .

وبعد سرقة النمر لنقود الحاوى، يطلب من سكلانس صديقة "محمود حافظ" أن يوزع إثنين مليون جنيه على بيوت شارع الصاغة المحتاجين ويتعجب سكلانس الأمر ولكنه يمتثل له ويذهب لتوزيع المال، وفى ذلك الوقت نسمع أغنية البحراوى التى تعبر عن المشهد والتى جاءت كلماتها كالأتى : "إحترنا فيك لا حد عارف أنت مين، خير ولا شر ولا بين البينين، عرفت أبقى مليش ملامح وأبقى طيب وأبقى جارح، لازم أعلنت فى دنيا مفيهاش مكان للطيبين.. أنا النمر".

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.