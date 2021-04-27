شكرا لقرائتكم خبر عن ضل راجل الحلقة 15.. مقطع فيديو يدعم موقف ياسر جلال فى قضية ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 15 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال بعرض بودى جارد "النايت" الذى يجلس فيه سليم – محمد يسرى - الذى وقع فيه الحادث، ويطلب من جلال أن يقابله غدًا لأنه يملك ما يبحث عنه بخصوص حادثة ابنته.

وبالفعل يذهب ياسر جلال إلى المكان الذى اتفق على مقابلة البودى جارد فيه، ويقابله على قهوة بإحدى المناطق الشعبية، ويخرج الجارد هاتفه وعليه مقطع فيديو لحادث ابنته شهد، ويطلب منه 100 ألف جنيه خلال 48 ساعة مقابل أن يعطيه هذا الفيديو.

يتحدث خليل بك مع ابنته غادة ويسألها: "هل رآكِ أحد خلال وضعك قرص المخدر فى عصير شهد يوم الحفلة؟ ليطمئن على براءة ابنته لكنها تخبره بكل تفاصيل الواقعة .





ضل راجل

ويعود المخرج بالزمن فلاش باك، ليلة الحادث، حين وقعت شهد – رنا رئيس- مغشية عليها، فنقلها سليم وأصدقائه بسيارة غادة ثم ألقوها فى الطريق وهو المشهد الذى نجح البودى جارد فى تصويره، ويثبت التهمة على سليم – محمد يسرى – وأصدقائه .

تحضر الطبيبة ملك - نور اللبنانية - جليسة لوالدة الضابط محمود عبد المغنى نظرًا لظروف مرضه، ويبدو أن قصة حب بينهما تلوح فى الأفق ضمن الأحداث.

تبدأ مديرة المدرسة التى يعمل بها ياسر جلال فى السؤال عنه وعن سبب تكرار غيابه عن المدرسة، وتقرر معاقبته بخصم من مرتبه .

يبدأ ياسر جلال التفكير فى طريقة لتدبير 100 ألف جنيه للحصول على فيديو يوم الحادث، فيرفض مقترح خاله ببيع التاكسى، لكنه يوافق على مقترح زعلول – مجدى فكرى – زوج أخته، ببيع المنزل الذى يسكن فيه، لكن زوجته هدى – نرمين الفقى – ترفض التفريط فى البيت، وفى نفس الوقت يرفض جلال إبلاغ الضابط محمود عبد المغنى بالأمر خوفا من أن يتراجع البودى جارد عن كلمته .

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 11.30 مساء، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.