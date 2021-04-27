شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 14 من هجمة مرتدة.. نور محمود يكشف الراهب وصدمة هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الحلقة الـ 14 من مسلسل هجمة مرتدة للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc فى الساعة 10.45 دقيقة بإثارة كبيرة، وذلك بعدما انتهت مشاهدها من شرق أوروبا مع نور محمود "رامى" حينما بعث برسالة انكشفت فيها حقيقة الراهب حيث كانت مفاجأة وصدمة كبيرة لـ هشام سليم "رفعت المسيرى"، حينما علم بأنه هو ريكاردو الذى سبق وقابل دينا "هند صبرى" فى الحلقات السابقة قبل سفره فجأة للخارج.

لينفعل على الفور فى وجه ندا موسى قائلا "يعنى كان فى إيدى وما جبتوش".



نور محمود

وكانت بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، بظهور الفنان أحمد صلاح حسنى، وعودة نور محمود للأحداث من جديد بمشهد في شرق أوروبا، حيث أخبره أحمد صلاح حسنى بمعلومات مهمة ينبغي عليه أن يقوم بتوصيلها إلى الضابط رفعت المسيرى "هشام سليم".



هشام سليم فى مسلسل هجمة مرتدة

ثم استمرت الحلقة في إثارتها، ولكن تلك المرة مع ظهور أحمد عز "سيف العربى" وجها لوجه أمام دينا "هند صبرى"، حيث فاجأها الأول بوجوده أمامها، وقال لها وحشتينى، لتعطي له الأخيرة درسا في أن ما يقوله لا يصح، قائلة: "انت العشم واخدك ليه، هو انت فاكر انى اخدك لجدى واقولك تخطبنى، مش انت عارف اننا مش هينفع يبقى في بينا حاجة"، وأخبرته أيضا بأن كل ذكرياتهما حبيسة كتاب مقفول، واستدلت بأنهما فى حياتهما كلها لم يلتقطا صورة واحدة، متسائلة هل ينفع وجود علاقة بهذا الشكل؟".



الحلقة 14

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.