شكرا لقرائتكم خبر عن "النمر" الحلقة 14.. محمد إمام يسرق 30 مليون جنيه من الحاوى والثانى يتهم محمد رياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام والذى يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بذهاب الشيمى " محمد رياض " لزوجته فى مستشفى الأمراض العقلية عندما أبلغوه أنها حاولت الانتحار وأثناء حديثه معه أنقضت عليه وقامت بخنقه وهى تردد "عايزة بنتى يا شيمى عايزة ملك" فـ نده على الممرضات ليعطوها حقنة مهدئة وتركها وانصرف.

جلست ملك "هنا الزاهد" مع والدها الشيمى تحاول إقناعه أن يبعد عن العمل فى تلك الفترة المتوترة وهى ستحمل كل المسئولية ولكنه يرفض، ويخبرها خلال الجلسة أنه يريد الزواج من المهندسة عبير فيظهر على ملامحها الحزن ولكنها لا تعترض وفى نفس اللحظة تصل رسالة على هاتف الشيمى ويجدها فيديو يجمع عبير مع عنتر الحلق " بيومى فؤاد "، وفى اليوم التالى يواجهها فتنفعل عليه وتخبره أنها كانت تصلح بينه وبين زوجته سالى صديقتها.

يأخذ الحاوى "أحمد حلاوة" ثلاثين مليون جنيه من الشيمى وعنتر وشمس، ونفهم من حديثه لنفسه أنهم غدروا بشخص يدعى ماهر وهو أخو الشيمى ويعتب عليه لأنه هو من باعه فى البداية وأخذ محله وكتب اسمه عليه، تدخل ابنته " فريدة" ولاء الشريف وتتفاجأ بالنقود ويقول لها أنها حقها فتنفعل عليه لأن تلك النقود لن تعوضها عن كل التى شعرت به.

يخطط النمر "محمد إمام" لخطة للإيقاع بدرويش والأمير وبالفعل تنجح خططه ويذهبوا للمخزن الذى به السلاح والنقود المزورة ويأتى البوليس ليقبض عليهم ويهرب النمر، يقول نصر " حجاج عبد العظيم للشيمى أن درويش ورجاله قد قبض عليهم فيقول له أن يرسل رجال فى السجن ليقتلوهم حتى لا يبلغوا عنهم.

تصرخ فريده "ولاء الشريف" أن النمر سرقهم ويجتمع الناس ويبدأ الجميع يجرى وراءه ويحاول الإمساك به، تصعد ملك "هنا الزاهد" مسرعة وهى حاملة مسدس وتقابل النمر على السلم وترفع المسدس فى وجهه وهى ناظره لعينه فيهرب منها النمر ويصعد النمر فوق السطح ويخلع لبس النمر ثم يصرخ أنه قد أمسك بالنمر ثم بنزل الشارع ليخبرهم أنه قد هرب منه.

يذهب الحاوى " احمد حلاوة " للشيمى ويتشاجر معه ويتهمه انه هو من سرق النقود من منزله وان النمر يعمل معه ويحاول الشيمى تهدئته ولكن بلا جدوى وتتفق شمس " نرمين الفقى " مع عنتر " بيومى فؤاد " أن يخلصا من الشيمى والحاوى ويسلموهم للنمر، وكانت سالى " إيناس كمال " قد هربت هو وبنتها جودى من عنتر بعدما طلقها ويأمر عنتر ابنه حسن " خالد أنور " ألا يعود بدون جودى أخته.