شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 14.. اتفاقات فى الخفاء وصراع فى العلن بين المذيع والسياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 14 من مسلسل هجمة مرتدة للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في الساعة 10.45 دقيقة، في إثارتها بصورة كبيرة، وذلك بعدما سلطت الضوء على علاقات في الخفاء تدور ما بين المذيع الذى يجسد شخصيته محمود البزاوى ورئيس مركز الجبرتى الذى يلعب دوره أحمد حلاوة، من خلال مشهد يجمع الثنائى وهما يتحدثا حول مخططهما في جمع كل الشباب الغاضب في فصيل واحد.



احمد حلاوة فى شخصية سعيد خليل

وذلك قبل ظهورهما معاً بحلقة تبدو للمشاهد ساخنة للغاية إلا أنهما في الخفاء كانا محضرين لكل شيء.

ثم ظهر شخصية تدرب محمد جمعة "مينا" بجهاز المخابرات المصرية يحذره من خطورة الموبايل، مؤكداً على ظهور تطبيقات مثل الفيس بوك خلال الفترة المقبلة، كلها وظيفتها مراقبة الناس، وبالتالي عليه استخدام الهاتف لصالح لا العكس.



محمود البزاوى واحمد حلاوة

ثم ظهرت المفاجأة مع نهاية الحلقة، وذلك مع كشف وجود "على قنديل" الذى يلعب دور عبد الرحمن الذى انشق عن الإخوان في وقت سابق ويظهر بعلاقات مع المذيع محمود نصر "محمود البزاوى" إلا أنه يفاجأ الجميع بعدما شهدت الحلقة اجتماعه بالضابط "اكرم" نضال الشافعى يخبره بكل ما قبل له من البزاوى بشأن الرغبة في سفره لأوروبا والتدريب هناك أكثر في الخفاء.



هند صبرى الحلقة 14

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ 10.45 مساء يومياً.