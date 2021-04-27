نجيب زاهى زركش الحلقة 14.. يحيى الفخراني يعيد تقديم "كروان الفن وبلبله"

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 14، ذهاب نجيب زاهى زركش - يحيى الفخرانى مع سعد - كريم عفيفى، إلى مكتب الكاستنج، حيث يريد أن يدخل عالم الفن، ودخل زركش وسعد إلى اختبار التمثيل حيث قدما سويا أغنية كروان الفن وبلبله والذى سبق وقدمه أنور وجدى وفيروز.

وشهدت أحداث مسلسل نجيب زاهى زركش، عودة يحيى الفخرانى - نجيب زاهى زركش لليالى الفرفشة حيث استقبل ليالى - نهى عابدين فى القصر من جديد وقاما بشرب الخمر وقامت هى بالرقص له بينما محمد محمود - طريف يلقى عليها النقطة من اموال نجيب زركش.

وشهد المسلسل، افصاح نانسى ابنة شقيقة نجيب زاهى زركش عن مشاعرها تجاه مسعد -رامز أمير حيث قاله له أن علاقتهما علاقة تعلم ومعرفة فقط وليس حب وذلك بعدما فضحته صديقته سحر امامها وقالت لها أنه كل يوم مع فتاة، وطالبته بأن يحبها بجد أو يبتعد عنها.

وكانت أحداث المسلسل شهدت قيام أنوشكا برفض علاقة ابنها مؤنس - محمد ابراهيم يسرى، بصديقته ابنة عامل البوفيه في شركة أنوشكا، حيث ترفض زواج ابنها من طبقة مختلفة عن الطبقة التى تنتمى اليها.