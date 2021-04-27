شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 14.. غفران يرفع السلاح على جليلة وحمزة يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON، بمعرفة غفران "أمير كرارة" بأن خادمته بارة "هدير عبد الناصر" ذهبت إلى سرايا عساف "أحمد السقا، ويشك غفران أن جليلة أرسلتها لتوصيل رسالة إلى عساف، ويجمع غفران أبنائه حمزة "أحمد مالك" وسليم "أحمد داش" وزوجته جليله "مى عمر" ويواجههم بأن جليلة أرسلت بارة إلى عساف مرة أخرى وأن هذه المرة الثالثة التي تحاول مقابلته.



غفران يرفع السلاح على جليلة

جليلة تنكر أنها أرسلت الخادمة بارة إلى سرايا عساف، ويعنفها غفران ويمسكها من شعرها ويرفع عليها السلاح، حتى يتدخل حمزة ويسحب المسدس من غفران بالقوة ويرميه، ليتحرك سليم ويعترف بأنه هو الذى أرسل الخادمة إلى سرايا عساف من أجل إعطاء الخادمة فاطمة موبايل يحدثها عليه، وتغضب جليلة وتعلن له بأنه لا تطيق صوت نفسه ولا تريد الانجاب منه وعندما وافقت كانت ستأخذ حبوب منع الحمل.



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14

مسعد "أحمد فهيم" يدخل على فاطمة "ريم سامى" وهى تبكى، وتحكى له ما حدث بينها وبين حمزة وأخيه سليم وتطلب منه أن لا يخبر أحداً بذلك وتؤكد له أنها معجبة بحمزة وليس سليم، ويحاول مسعد ابعادها عنه حتى لا يحدث مشاكل خاصة وأنه يرجح أن حمزة يحاول استدراجها من أجل الحصول على معلومات عن عساف، ولكنها تؤكد أنه طلب الزواج منها.

ويُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.



حمزة وسليم الغريب



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14



نسل الاغراب 14