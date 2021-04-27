شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 14.. منى زكى تنسب طفلها لـ محمد فراج وتعترف بذلك للمحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكى، الذى يُعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بذهاب مؤنس (محمد فراج) إلى المنزل مسرعا لمواجهة زوجته سارة (آلاء سنان)، بعد أن علم أنها قامت بالاتصال بـحازم (محمد ممدوح) زوج هنا (منى زكى)، وسألها ماذا قالت له، لتخبره بأنها قالت له إن "هنا" تحتاج لك، ولم تخبره شيئا عن القضية.

وحاولت "هنا" أن تهدئ الأمور بينهما، ولكن فراج قاطع زوجته بسبب ما فعلته دون علمه، وحاولت "سارة" أن تصالح زوجها، ولكنه رفض ذلك تماما وتركها وغادر، وانتقل المشهد بعد ذلك إلى "هنا" أثناء تلاوتها القرآن ودعائها مستنجدة بالله أن يعيد لها ابنها.

وأرادت "هنا" أن تخبر "سارة" بأنها بسبب ضرورة نسب طفلها إلى شخص يحمل الجنسية الأمريكية، فقد نسبت طفلها إلى زوجها وسيُكتب باسمه، ولكن "مؤنس" حضر في نفس الوقت فلم تستطع "هنا" أن تستكمل حديثها مع "سارة".

وذهبت "هنا" و"مؤنس" إلى المحكمة، وطلب منها أن ترد على السؤال دون كلام كثير، وأن تحفظ إجابة الأسئلة وهى بأنها تسمح بالموافقة على فترة الوصاية المؤقتة التي ستمنحها المحكمة له ومدتها 6 شهور، وأنها ستواظب على مقابلة الطبيب النفسى بشكل دائم، وفى النهاية من حقها أن تسترد الوصاية بعد 6 شهور.

وسألت المحكمة "مؤنس" عدة أسئلة وتعهد بأنه الأب البيولوجى للطفل، وأنه كان خارج البلاد وقت ولادة الطفل، وطلبت المحكمة من "هنا" القسم ووجهت لها عدة أسئلة، وأجابت عليها، وبعد سؤالها عن رغبتها في الحديث عن شيء آخر، وبدلا من أن تجاوب بالرفض، قالت إن لديها كلاما آخر تريد قوله، لتنتهى الحلقة في إطار تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14