شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 14.. هند صبرى تعاتب أحمد عز وظهور أحمد صلاح حسنى من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، المذاع على شاشة قناة dmc في الساعة 10.45 دقيقة مساء، بظهور الفنان أحمد صلاح حسنى، وعودة نور محمود للأحداث من جديد بمشهد في شرق أوروبا، حيث أخبره أحمد صلاح حسنى بمعلومات مهمة ينبغي عليه أن يقوم بتوصيلها إلى الضابط رفعت المسيرى "هشام سليم".



الحلقة 14

استمرت الحلقة في إثارتها، ولكن تلك المرة مع ظهور أحمد عز "سيف العربى" وجها لوجه أمام دينا "هند صبرى"، حيث فاجأها الأول بوجوده أمامها، وقال لها وحشتينى، لتعطي له الأخيرة درسا في أن ما يقوله لا يصح، قائلة: "انت العشم واخدك ليه، هو انت فاكر انى اخدك لجدى واقولك تخطبنى، مش انت عارف اننا مش هينفع يبقى في بينا حاجة"، وأخبرته أيضا بأن كل ذكرياتهما حبيسة كتاب مقفول، واستدلت بأنهما فى حياتهما كلها لم يلتقطا صورة واحدة، متسائلة هل ينفع وجود علاقة بهذا الشكل؟".



هند صبرى الحلقة 14

بعد ذلك تطرقت الأحداث إلى هشام سليم "رفعت المسيرى" من خلال مشهد يجمعه بنضال الشافعى وندى موسى تحدث فيه عن أن أحمد صلاح حسنى "عمار" يعرفه من 12 عاما، وإذا طلب مقابلة فبالتالى هناك شيء مهم سيحصل.



احمد عز الحلقة 14 من هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.