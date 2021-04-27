"أنا صايم يا فاطرة".. تعليق تامر عاشور على صورته مع طفلة مريضة بالسرطان يعرضه للهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثار المطرب تامر عاشور، جدلًا واسعًا عبر "فيسبوك"، بعد نشره صورة من مشاركته في إعلان أحد مستشفيات أورام الأطفال.

وظهر "عاشور"، في الصورة رفقة إحدى المريضات وعلق مازحًا: "لا خدي أنتِ أنا صايم يا فاطرة.. بحبك".

ورغم أن تعليق "عاشور"، على الصورة كان على سبيل الدعابة، فإنه تعرض للهجوم من البعض فقال أحد متابعيه: "علي فكرة حرام المكتوب فوق على الصورة ده، هو المرض مش مجال للهزار، وهي أو هو مش فاطر أو فاطرة بمزاجها؛ لأنهم بيأخدوا علاج وبيتسحب منهم عينات تحاليل، هزر في أي بوست غير البوست ده".

وترك بعض متابعيه تعليقات أخرى مثل: "مانت حلو وبتضحك في الإعلانات وتهزر أومال منكد علينا ليه؟!"، "الله ما أنت بتهزر يا فنان أهو أومال بتنكد على اللي جابونا ليه؟!"، "روح نكد عليهم يا فنان أصلهم ناقصينك".

من ناحية أخرى، غنى تامر عاشور تتر مسلسل "ولاد ناس" الذي يعرض حاليًا ضمن الموسم الدرامي في رمضان، والأغنية كلمات دعاء عبدالوهاب وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور.