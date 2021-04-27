كارمن لبس: “الحب حقّ لمين ما كان”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أعادت الممثلة اللبنانية كارمن لبس نشر مشهد من مسلسل 2020 بعدما تلقت باقة ورود.

وعلقت على الفيديو قائلة: “‏الحب حقّ لمين ما كان”.

وصرحت لبس سابقاً بأنها تخلت عن أنوثتها خلال دورها في مسلسل “عشرين عشرين”، وفقاً لأوامر المخرج الذي تعمد ذلك كي تظهر الشخصية بهذا الشكل، نافيةً في الوقت عينه أن يكون المسلسل مروجاً للبلطجة.

وأوضحت لبس، في تصريحات تلفزيونية، أن دور “رسمية” يتمثل في امرأة تعيش بمفردها في مجتمع ذكوري وحارة شعبية، ما تطلب منها الظهور بملابس فضفاضة وقديمة تعكس حالة البؤس التي تعيشها.