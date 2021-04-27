كارول سماحة تناشد الحبر الأعظم.. رسالة من لبنانية كاثوليكية إلى قداسته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ناشدت النجمة اللبنانية كارول سماحة الحبر الأعظم، البابا فرنسيس، وضع حد لتدخل رجال الدين في الأمور السياسية.

ووجّهت كارول سماحة رسالة إلى البابا فرنسيس، من خلال صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، طلبت منه فيها ألّا تكون الكنائس في لبنان منبرًا للمواقف السياسية وأن تبقى دورًا للعبادة والصلاة.

وقالت كارول في رسالتها إلى الحبر الأعظم: “علّمنا السيد المسيح أن بيت الله هو للصلاة وليس للمتاجرة بالمواقف السياسية انا اللبنانية الكاثوليكية أناشد قداستك وأنت الراعي الصالح أن تبقى الكنائس في لبنان للصلاة فقط وليس لبيع المواقف من مبدأ ما علمنا مسيحنا: أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله”.

وفي تغريدة سابقة اليوم كانت كارول قد حسمت موقفها من تدخل رجال الدين في الأمور السياسة، وشددت على أنها إنسانة حرة ولا تتبع أي طرف، وقالت: “للتوضيح ولراحتكم النفسية، انا فكر حر، لا أتبع أحد، ولا يدعمني أحد وشكرا”.

بهذه التغريدات تكون كارول سماحة قد وضعت النقاط على الحروف، لعل وعسى أن يتعظ أصحاب المبادئ الكاذبة، ويدركوا أن الإنسان الحر والمستقل لم ولن يكون جزءاً من أي خداع وكذب ونفاق.