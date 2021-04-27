شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 14.. يوسف يعود لخطيبته عاليا.. والقبض على التكفيرى فارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، بظهور عاليا "أسماء أبو اليزيد" وصديقتها سلمى، وتكشف أن خبر تقدم زميلها في الشغل من أجل خطبتها ما هو إلا كذبة غرضها أن تصل إلى يوسف "أحمد مكى" من أجل أن يتحرك ويعود لها مرة أخرى، وبالفعل يتصل يوسف بسلمى ويطلب لقائها.



اسماء ابو اليزيدفى الاختيار 2

تحتفل العناصر التكفيرية بعملية تفجير مديرية أم القاهرة، ويتفاخرون بأن كل محافظة بها عملية تفجير، ويقترحوا البقاء في المخبئ حتى تهداً الموجة، فيما يؤكد هارون "إسلام جمال" أن عليهم تنفيذ عمليات كثيرة وأكبر من العمليات السابقة، وفى نفس الوقت يحدد زكريا "كريم عبد العزيز" مكان التكفيرى فارس الذى يبحثون عنه.



التكفيريون

يقابل يوسف سلمى صديقه عاليا ويخبرها بغصبه من موافقة عاليا على عريس، وأنه قرر تركها لأنه يحبها ولم يحب أحداً مثلها، لتحضر عاليا وتعترف بأنها صاحبة فكرة الكذبة بأن هناك عريسا تقدم لها، تؤكد له بأنها ليست صغيرة بأن يقرر هو مصيرها، وأنها ارتبطت به وهى تعلم جيداً بأن حياته معرضه للخطر بسبب عمله كضابط عمليات خاصة.



مسلسل الاختيار 2

زكريا وعدد من ضباط الأمن الوطنى يضبطون التكفيرى فارس الذي شارك في عملية اغتيال محمد مبروك، حيث تم عمل كمين في القهوة التي بعتاد على الجلوس فيها مع تحرك القوات بشكل منظم وتم القبض عليه، وفى نفس الوقت خرج يوسف في عملية أيضاً لضبط أحد العناصر الاجرامية في مخبئه الملىء بالأسلحة.



الاختيار 2 الحلقة 14

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



مسلسل الاختيار 2



كريم عبد العزيز وانجى المقدم



احمد سعيد عبد الغني