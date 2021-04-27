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شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبي × ذهبي.. هند صبري في صورة من كواليس تصوير هجمة مرتدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة التونسية هند صبرى، في صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، من وراء كواليس تصوير مسلسلها هجمة مرتدة، الذى يعرض في السباق الرمضاني الحالي، ويشاركها في بطولته الفنان أحمد عز، ومن تأليف باهر دويدار.
وظهرت صبرى في الصورة التي نشرتها منذ قليل، وهى ترتدي فستانا باللون الذهبي بالكامل، لتحظى بإعجاب الكثير من متابعيها وجمهورها على الصورة التي استقبلت عشرات الآلاف من الإعجابات خلال دقائق من نشرها.
واستمرت الحلقة الـ13 من مسلسل "هجمة مرتدة" بإثارة كبيرة للنجمين، حيث شهدت اختبارات مكثفة تعرض لها الثنائى دينا وسيف العربى "هند صبرى" و"أحمد عز" من جانب هبة "ندى موسى"، وفاروق السوهاجى "أحمد فؤاد سليم"، من خلال أسئلة صعبة لهما تحت ضغط عصبى شديد.
وظهر من خلال الأسئلة إجابة دينا "هند صبرى" حول طبيعة علاقتها بسيف، مؤكدة أنها كانت مجرد علاقة قديمة، وأنها لم تسامحه إلى الآن، ولن تسامحه في المستقبل.
هند صبري
أما بالنسبة لـ فاروق السوهاجى فاستمر في الضغط على سيف بصورة كبيرة حتى قال له في النهاية بأنه "كويس"، ولكنه في المهمة القادمة يرغب في شخص استثنائى، قائلا: "طالما جيتلى هنا لازم أخليك شخص استثنائى".
مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.