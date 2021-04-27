شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبي × ذهبي.. هند صبري في صورة من كواليس تصوير هجمة مرتدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة التونسية هند صبرى، في صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، من وراء كواليس تصوير مسلسلها هجمة مرتدة، الذى يعرض في السباق الرمضاني الحالي، ويشاركها في بطولته الفنان أحمد عز، ومن تأليف باهر دويدار.

وظهرت صبرى في الصورة التي نشرتها منذ قليل، وهى ترتدي فستانا باللون الذهبي بالكامل، لتحظى بإعجاب الكثير من متابعيها وجمهورها على الصورة التي استقبلت عشرات الآلاف من الإعجابات خلال دقائق من نشرها.

واستمرت الحلقة الـ13 من مسلسل "هجمة مرتدة" بإثارة كبيرة للنجمين، حيث شهدت اختبارات مكثفة تعرض لها الثنائى دينا وسيف العربى "هند صبرى" و"أحمد عز" من جانب هبة "ندى موسى"، وفاروق السوهاجى "أحمد فؤاد سليم"، من خلال أسئلة صعبة لهما تحت ضغط عصبى شديد.

وظهر من خلال الأسئلة إجابة دينا "هند صبرى" حول طبيعة علاقتها بسيف، مؤكدة أنها كانت مجرد علاقة قديمة، وأنها لم تسامحه إلى الآن، ولن تسامحه في المستقبل.



هند صبري