شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى مالوش كبير" الحلقة 14.. الخديوى ينقذ غزل للمرة الثانية من عابد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر، من مسلسل " اللى مالوش كبير"، بزيارة عابد "خالد الصاوى"، دنيا عبد العزيز "نادين" فى منزلها وقت تواجد عماد "أحمد الرافعى" شقيق غزل وزوج هويدا، مما سبب فزعًا ورعبًا لنادين، وتحدث عابد مع نادين ونشب صدام بينهما لأنها لم تبلغه بخط سير غزل وهددها بطلاقها واستمع عماد لحديثهما وعلم بزواجها واتفق مع نادين انه لم يبلغ أحد حتى غزل لن تعرف شيء.

وحذرت غزل " ياسمين عبد العزيز" أهلها لأخر مرة أنها سوف تترك زوجها عابد "خالد الصاوى" وعليهم الاعتماد على أنفسهم وليس على أموال عابد، ثم يأتى عابد إلى منزل أهلها ليأخذها معه ولكن تهرب سريعا وتنزل تجرى فى الشارع ليأتى الخديوى "أحمد العوضى" وينقذها ويؤكد أن القدر جمعهما ولن يتركها مرة أخرى وسوف يطلقها من عابد فى أقرب وقت، ويأخذ غزل إلى المزرعة ويطلب منها استرجاع أى معلومات تفيد بالوقوع بعابد فى تجارة السلاح.

ثم تذهب قدرية " دينا فؤاد" للدجالة زغروطة " بدرية طلبة" وتطلب منها جمع عدد من السيدات لضرب غزل علقة موت حتى لا تستطع الوقوف على رجليها مرة أخرى، وتنتهى الحلقة بذهاب السيدات إلى شقة غزل.

مسلسل "اللى ملوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير