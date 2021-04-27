شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يشارك جمهوره بصور من حفله أمس ويعلق: جعلكم الله دائما مثالا للخلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكينج محمد منير، على تهنئة جمهوره ومتابعيه فى جميع أنحاء العالم، بمجموعة صور من حفله أمس في در الأوبرا المصرية، حيث نشر الصور عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب "إلى جمهوري الحبيب جعلكم الله دائماً مثالا حيا للخلق والاحترام والذوق الرفيع وكل عام وانتم بخير".

وبدأ الكينج حفله الغنائى المقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية ضمن سهرات رمضان والذى يتوافق أيضا مع ذكرى أعياد تحرير سيناء بأغنية "ياعروسة النيل" والذى تفاعل معها جمهوره الكبير، وشددت الأوبرا على ضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ومنها ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.

وأعد منير للحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التى تعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء وتمثل محطات هامة فى مشواره الفنى ورحلة من الغناء امتدت لأكثر من 42 عاما، وتعبر عن قضايا وهموم الوطن وتعكس نبض واحساس الشارع والمواطن ومنها الوطنى والدينى والاجتماعى والعاطفي.



الكينج منير فى الحفل



جانب من حفل منير



محمد منير فى حفل امس



منير فى حفل امس

وكان الكينج قد كشف لنا مؤخرا أن الحفل يحمل العديد من المفاجآت لجمهوره الذى يشتاق له، مشيرًا إلى أنه يعتز بالغناء على مسرح دار الأوبرا الذى يعتبره من أرقى المسارح.

وقدم الكينج مؤخرًا أغنية "أنا مصر" خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة الفسطاط مؤخرا، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه.