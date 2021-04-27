شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 14.. تفجير مديرية أمن القاهرة وعرض مشاهد حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الاختيار 2" باستيقاظ زكريا "كريم عبد العزيز" على كابوس عبارة عن تفجير كبير وسط المواطنين، وهذا الكابوس تكرر للمرة الثالثة خلال الأحداث، ويتحدث مع والدته التي تعطى له دعاء يقرأه كل ليلة، والمشهد ينتقل إلى تصوير حقيقى لتفجير سيارة مفخخة أمام مديرية أمن القاهرة بتاريخ 24 يناير 2014.



تفجير مديرة أمن القاهرة

مظاهرات إخوانية تطالب بالشرعية، ويظهر يوسف "أحمد مكي" ويتظاهر بأنه معهم ويحمل صورة محمد مرسى لأنه كان قريب من التظاهرات بعين شمس، ويقابل الضابط زميله، ويظهر إبراهيم "أحمد داش" بصحبة التكفيرى الشيخ همام "محمد علاء" والذي يخبره بأن اسمه أصبح الشيخ مجد الدين، وأنه أفضل صانع متفجرات في مصر كلها، ويختار إبراهيم اسم حركى "بيبو".

يستمر زكريا والضابط أحمد فايز "أحمد سعيد عبد الغنى" في التحريات على تكفيرى يدعى فارس وعدد آخر من العناصر التكفيرية، فيما يظهر يوسف في منزل والده رفاعى "هادى الجيار"، ويسأل يوسف والده على عاليا "أسماء أبو اليزيد" خاصة وأنه كان يتحدث إلى والدتها، وأخبره بأن زميلها في الشغل تقدم لها وهى وافقت عليه، ويغضب يوسف بعد سماع الخبر .



مظاهرات فى عين شمس

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



احمد مكى



الاختيار 2 الحلقة 14



كريم عبد العزيز