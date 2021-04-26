شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 14.. سمية الخشاب تفضح سيد رجب وتكشف لموسى عمله بالتهريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 14، قيام سمية الخشاب - حلاوتهم بفضح شقيقها سيد رجب - المعلم وهبة، حيث أخبرت موسى - محمد موسى أن شقيقها يعمل في مجال التهريب، وأنها لا تريد موسى السفر إلى غزة للعمل مع شقيقها في ذلك المجال.



مسلسل موسى الحلقة 14 مسلسل موسى الحلقة 14



مسلسل موسى الحلقة 14 مسلسل موسى الحلقة 14

وشهدت الحلقة 14، تودد حلاوتهم لموسى، حيث أخبرته أنها تزوجت في سن صغير من رجل يكبر عنها فى السن وورثت منه المنزل والمحل، والمحت له أنها معجبة به، وقال لها موسى أن طريق محفوف بالمخاطر وأنه يعتقد البعض أنه مات وأن هناك من يبحثون عنه لقتله، إلا أنها متمسكة به.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.