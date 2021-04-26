شكرا لقرائتكم خبر عن "لعبة نيوتن" الحلقة 14.. محمد ممدوح يراود عائشة بن أحمد عن نفسها وترفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، عودة "حازم" محمد ممدوح الى المختبر بعد أن ترك العسل المستخرج من زهرة "الأفيون"، وسأل "شامبا" عنه ليجاوبه بأنه وجده فقام بفرزه، وقام بتعنيفه.

وغازل "حازم" محمد ممدوح "امينة" عائشة بن أحمد، ببعض الكلمات الجميلة، مما تسبب في إحراجها، وأخبره بأنه يحتاج لها كما كانت تحتاج له من قبل، وحاول أن يراودها عن نفسها ولكنها رفضت وأبعدته عنها وتركته وذهبت إلى غرفتها، وأرسل "حازم" لها رسالة صوتية على الواتس بالاعتذار وتقبلت اعتذاره، فيما جاء "بدر" سيد رجب على غرفتها للاطمئنان عليها وطلبت منه أن يغادر لكى تنام.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14