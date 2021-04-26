شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 14.. سيد رجب يعرض على محمد رمضان السفر إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 14، قيام سيد رجب - المعلم وهبة بعرض السفر على موسى- محمد رمضان العمل معه فى استيراد البضائع من غزة، وهو الأمر الذي وافق عليه موسى.



مسلسل موسى الحلقة 14 مسلسل موسى الحلقة 14



مسلسل موسى الحلقة 14 مسلسل موسى الحلقة 14



مسلسل موسى الحلقة 14 مسلسل موسى الحلقة 14

وشهدت الحلقة قيام شفيقة - هبة مجدي بضرب الباشا - صبرى فواز وذلك بعدما حاول مسك يدها، وذلك بعدما صفعته من قبل عندما حاول التقرب منها.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.