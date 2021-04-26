شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب وشخصية على الغريب يتصدران قائمة تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل نسل الأغراب، الذى يقوم ببطولته النجم أحمد السقا والنجم أمير كرارة، قائمة تريند تويتر، تزامناً مع عرض الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الذى يحظى بشعبية كبيرة في السباق الرمضاني الحالي.

كما حظي هاشتاج على الغريب للنجم دياب، على المركز الثاني لقائمة الأكثر تداولاً وتغريداً عبر تويتر، بعد ظهوره بشكل رائع في الحلقة الرابعة عشر.



نسل الاغراب يتصدر تويتر

ويُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.