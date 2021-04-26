شكرا لقرائتكم خبر عن "وكل ما نفترق" الحلقة 14.. مأمونة تخطط للانتقام لأختها زينب بعد قتلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، والتى جاءت بعنوان "الفراق الرابع عشر.. اللقى نصيب" بمشهد فلاش باك بمستشفى الأمراض العقلية، يجمع مأمونة وزينب ، تسأل الأولى الثانية: "ليه عملتى فى نفسك كدة.. ليه تعيشى وسط مجانين" لترد قائلة: "القعدة وسط المجانين أحسن من الرمية فى السجن" تحاول مأمونة إقناعها بتهريبها من المستشفى لكن زينب لا توافق.





يتوجه حسام مخلوف – أحمد فهمى - إلى منزل هايدى زوجته الأولى ويواجه زوجها الحالى إذ يشك فيه بأنه يقف وراء اختطاف ابنته فريدة، فيخبره الأخير بأن هايدى قتلت نفسها. كما أنه كان يتمنى خطف ابنته ليحرق قلبه عليها لكنه لم يفعل، ليعتدى عليه أحمد فهمى بالضرب حتى يغرق فى دمائه.

ينتقل المشد إلى بعد حادثة القرية ومشهد إنقاذ مأمونة بعد اعتداء شيخ الغفر – أحمد صيام – عليها بمغارة الغولة، وسقوطها مغشيا عليها، ليذهب إليها جوهرى – محمد شرنوبى ، ويحملها على سيارة نقل ووضعها فى مكان آمن وهناك تجد مذكرات بخط يد جوهرى .

وتكشف مذكرات جوهرى التى قراتها ريهام حجاج بأنه ولد فى نفس المستشفى الذى تعمل به أمه نعمت – سلوى خطاب – سماه أبوه بهذا الاسم لتزامن ولادته مع مشاركة منتخب مصر بقيادة محمود الجوهرى بكأس العالم وقت إحراز هدف مجدى عبد الغنى الشهير، وبعد 40 يوما من ولادته توفى أبوه وظلت أمه تتزوج رجلا تلو الآخر .

يظهر سيد رجب فى أحداث الحلقة 14 بمقطع فيديو مصور موجه لمأمونة – ريهام حجاج – ويوصيها بأن تأخذ حق أختها زينب.

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.