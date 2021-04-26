شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 14.. اتحاد أروى جودة ويسرا ضد باسل خياط للانتقام منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا أحداثا جديدة، بعدما أثبتت مريم (يسرا) أن طليقها رشدى الشامى (عزيز) عاجز جنسيا، وحمل نادين (سينتيا خليفة) زوجته منه خدعة ونصب؛ لكى تحصل على الميراث، وعلى الفور اتصلت نادين بيوسف (باسل خياط) لكى تبلغه، ويهددها يوسف بأنها لا بد أن تجهض نفسها، وتبعد عنه وعن حياته.

وخدعت فريدة (أروى جودة) يوسف (باسل خياط) بأن مريم (يسرا) تهجمت عليها فى المنزل، ليقوم باسل بعمل محضر ضد مريم، وفى التحقيق تنكر فريدة، وتؤكد أن يوسف لديه وسواس قهرى، وأبلغت وكيل النيابة أنها ليست حاملا، وأن مريم لم تتعدَّ عليها مثلما يقول زوجها، وينصدم باسل خياط فى فريدة فيما تقوله، ويذهب إلى مريم؛ لكى يقنعها بأن فريدة نصبت عليه وأخذت المستشفى منه، ويطلب منها المساعدة حتى يحصل على حقه.

ووقعت مفاجأة غير متوقعة فبعد محاولة يوسف إقناع مريم بأن فريدة نصابة يتفاجأ يوسف أن زوجته فى الفيلا وتسمع كلامه، فى إطار التشويق والإثارة، ومن المتوقع أن يكون هناك الكثير من المفاجآت خلال الحلقات المقبلة، واتحاد مريم وفريدة ضد يوسف.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.



مشهد من المسلسل



يسرا

مسلسل حرب اهلية



اروى جودة



حرب اهلية



اروى جودة



مشهد من المسلسل