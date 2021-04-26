شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يضيف تاتو جديدا على جسده ويكمل 100 ساعة رسومات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمي دواين جونسون، الشهير بـ ذا روك، عن إضافة تاتو جديد إلى جسده، ليكمل سلسلة الرسومات التي تغطي جسده العملاق بشكل كبير، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصور جديدة من كواليس الرسم على جسده عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام".

وكتب ذا روك على البوست الذى أرفق فيه بعض الصور التي لم تكشف بشكل كبير عن التاتو الجديد، قائلا: "لمدة عام تقريبا تعونا بشكل وثيق للحصول على التصميم المناسب، والذى يروي قصة حقيقية، ويخلق شعورا حقيقا، يوميكو هو فنان وشم ذو موهبة عالية وواقعية للغاية، وكان من دواعي سروري استكشاف أسرار الحياة والموت والطاقة اللانهائية والقوة من خلال الوشم الجديد".

وأضاف: "لدى أكثر من 100 ساعة من الوشم على جسدي، وأنا ممتن لكن ثانية مؤلمة في ذلك المشوار".



تاتو جديد لـ ذا روك



ذا روك بالتاتو الجديد



ذا روك والتاتو

وكان قد احتفل نجم هوليوود دواين جونسون، بعيد ميلاد طفلته الصغيرة، حيث نشر دواين جونسون صورة تجمعه بطفلته الصغيرة على صفحته بموقع "إنستجرام"، وهنأها قائلا: "عيد ميلاد سعيد لأحلى جيانا.. محبة، لطيفة، عنيدة وصعبة مثل والدتك، وأعظم لحظات سعادتي هي أن أكون والدك".