شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو يعيد صنع فيلم الأوسكار Another Round باللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم اختيار النجم العالمي ليوناردو دى كابريو، لإعادة صنع فيلم Another Round باللغة الإنجليزية، بعد حصده جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع الجوائز أمس، برفقه كل من جينيفر دافيسون وبراد ويستون.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة indiewire، فإن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، سيقوم بتعديل الأداء الصوتي للفيلم الدنماركي Another Round وتحويله للغة الإنجليزية، بعد تحقيقه الجائزة الأكبر في تاريخ صناعة السينما.

وفى تصريحات سابقة لمخرج الفيلم الدنماركي توماس فنتربيرج، قرر توديع ابنته التي رحلت بعد أربعة أيام من تصوير الفيلم والذى كان من المقرر أن تلعب فيه دور ابنه مارتن في الأحداث، وقال: "بعد أربعة أيام من الانطلاق، يحدث المستحيل، حادث على طريق سريع أخذ ابنتي بعيدا، نحن نفتقدها وأنا أحبها، قبل شهرين من تصوير هذا الفيلم وقبل شهرين من وفاتها كانت في أفريقيا، وكانت في أكثر أوقاتها توهجا وسعادة، قالت إنها شعرت برؤيتي هنا، إذا تخيل أى شخص أنها هنا معنا بطريقة ما، فسنتمكن من رؤيتها تصفق معنا وتشجعنا".

وكانت قد جاءت جوائز الأوسكار بالكثير من المفاجآت، حيث فاز Nomadland بجائزة أفضل فيلم، وفازت بطلته فرانسيس مكدورماند بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، الذي تدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم.

ودخلت المخرجة كلوى تشاو التاريخ، وذلك بعد فوزها بجائزة الأوسكار أفضل مخرجة عن فيلم Nomadland، وذلك باعتبارها ثانى امرأة تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج والأولى من أصل آسيوي، وقالت كلوي في كلمتها بعد الفوز: "لقد وجدت دائمًا الخير في الأشخاص الذين قابلتهم في كل مكان ذهبت إليه في العالم.. الجائزة لمن لديه الإيمان والشجاعة للتمسك بالطيبة في نفسه والتمسك بالطيبة في ذاتها، بغض النظر عن مدى صعوبة القيام بذلك".