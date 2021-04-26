تامر حسني يسأل الجمهور حول عودته للدراما التلفزيونية.. هل سيعود؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طرح الفنان تامر حسني سؤالًا على جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، حول عودته مجددًا للدراما التليفزيونية منذ تقديمه مسلسل "آدم" عام 2011.

وكتب "حسني": "شايف ناس كتير من المتابعين بتتكلم في فكرة عايزين تامر يعمل مسلسل زي آدم، أنا حالًا معاكم بعمل استطلاع رأي على الفكرة وهل المسلسل محتاجينه يبقى جريء في ثقل مسلسل آدم؟ ولا مسلسل كوميدي؟ ولا بلاش اصلًا وأركز في السينما؟".

من ناحية أخرى، غنى تامر حسني تتر مسلسل "نسل الأغراب"، وحقق نجاحًا جماهيريًا عبر "يوتيوب"، والمسلسل من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ويعرض طوال أيام شهر رمضان حصريا على قناة ON، والأغنية من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى فهد.