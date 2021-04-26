فن ومشاهير

رابعة الزيات تُطمئن… زاهي في وضع أفضل

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

رابعة الزيات

كرّرت الإعلامية رابعة الزيات، نفيها شائعة وفاة زوجها الإعلامي زاهي وهبي، الذي يخضع للعلاج في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، بعد إصابته بفيروس . واعتبرت الزيات في تغريدة، اليوم، أن “صاحب الشائعة هو أيضاً مريض”، مضيفة: “مرةً جديدة، لا تصدقوه”.

كما أكّدت أن “زاهي في وضع أفضل ويتجاوب مع العلاج، وبدعائكم ومعونة الله سنمرّ من هذه الازمة”. لم تُخفِ الزيات بادئ الأمر، خوفها على صحة زوجها، في حديث سابق لـ”النهار”، حيث أوضحت أن “الحالة تحت السيطرة” وأن زوجها “يتلقى العلاجات اللازمة”، متمنية أن “تمر هذه المرحلة الصعبة والقاسية، وأن يتخطى المرض بأسرع وقت ممكن، خصوصاً أنه يصعب في المرحلة الحالية معرفة كيفية تجاوب جسمه مع المرض والعلاجات”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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