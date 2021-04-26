مايا دياب: قضية فرح حمزه قضيتي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أكدت الفنانة اللبنانية مايا دياب أن قضايا المرأة والإجحاف والإجرام في حقها في عصرنا اليوم موجِعة اكتر من قبل لأنه انفتاح العالم على بعضه يجعل الحقائق بين ايدينا كل يوم.

وقالت عبر “تويتر”: “قضية فرح حمزه قضيتي وقضية كل انسان فيه نبض الانسانية الكويت سوف تُنصر عائلة الفقيدة قضائياً ولكن من يداوي القلب… الله يصبّر قلبكم”.

وحققت دياب نجاحاً كبيراً في كليب أغنيتها المصرية الجديدة “الكعب العالي” التي تخطت مشاهداتها الـ3 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” بعد 5 أيام من طرحها.