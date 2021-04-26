شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14.. محمد ممدوح يتهم منى زكى بالزنا ويتراشقان بالألفاظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بعد قيام "أمينة" عائشة بن أحمد بإخبار "حازم" محمد ممدوح بأن زوجته "هنا" منى زكى، نسبت طفله التي أنجبته منه إلى "مؤنس" محمد فراج، الأمر الذى تسبب له في صدمة، وأصيب بحالة غريبة واخذ سيارته وذهب مسرعًا.

وذهب "حازم" مسرعًا إلى قسم الشرطة لعمل محضر يتهم فيه زوجته "هنا" بالفجور والزنا وهو ما رفضه ضابط الشرطة لعدم وجود دليل على الزنا وأن واقعة نسب ابنه لشخص آخر، ممكن تروح للنائب العام وإدارة التعاون الدولى وتبلغهم ببياناتك وهما هايرجعولك ابنك.

وذهب "حازم" محمد ممدوح إلى "ندى" فاطمة عبد السلام لتحاول الوصول لابن عمها "مؤنس"، ولكنهما وجدا هاتفه مغلق، وأرسل "حازم" رسالة صوتية على الواتس آب، وقام بتهديده بالحبس إذا لم يعيد له ابنه كما أخبره بأنه قام بعمل محضر زنا وفجور في زوجته "هنا" منى زكى.

في الجانب الآخر حضرت "هنا" منى زكى و"مؤنس" محمد فراج في المحكمة، والتي سألت عن حضانة الأب وهو ما قام بتوفيره "مؤنس" بعد أن نسب إليه الطفل، وقامت المحكمة بتحديد جلسة الاستماع بعد أسبوع، وبعد انتهاء الجلسة سمع "مؤنس" الرسالة الصوتية التي أرسله له "حازم".

واستغربت "هنا" من تغير شكل "مؤنس" لتسأله ماذا حدث ليعطيها الهاتف تسمع رسالة زوجها "حازم" الصوتية، وبعدما سمعت بانه قام بعمل محضر زنا وفجور فيها، أصابها حالة من الجنون وقامت بالاتصال عليه وتراشقوا بالألفاظ، وأخبرته بأنهم أخدوا منها أبنها وهى تحاول ارجاعه ولذلك كتبته باسم "مؤنس" وفى النهاية تتهمنى في شرفى، وأقسمت له بأنه لن يرى أبنه ولن يراها مرة أخرى.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14