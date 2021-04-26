شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 14 مسلسل أحسن أب.. سامى مغاورى يطلب 5 ملايين جنيه من عماد رشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل "أحسن أب" بطولة الفنان على ربيع، والذى يعرض على قناة الحياة، عودة الطفل زيكا إلى مسابقة أحسن أب بعد خطف أحمد فتحى له، كما تناولت الحلقة ذهاب سامى مغاورى إلى منزل عماد رشاد وتسليمه الأب الذى سرقه من خالد عليش، وطلب 5 ملايين جنيه مقابل تسليمه الأب توب الذى سرقه ربيع من الفنان أحمد جمال سعيد الذى يجسد خطييب الفنانة هاجر أحمد ابنة عماد رشاد ويحتوى على معلومات تخصه، الأمر الذى أغضب رشاد.

وانتقل المشهد إلى خروج الفنان أحمد الشامى من مسابقة أحسن أب في التصفيات قبل النهائية.

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.