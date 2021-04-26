شكرا لقرائتكم خبر عن مارك رافالو يستعيد ذكرياته مع العرض الأول لـ Avengers: Endgame والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي مارك رافالو، صاحب شخصية Hulk، في سلسلة الأبطال الخارقين، على استعادة ذكرياته في السنوية الثانية للعرض الخاص لفيلم Avengers: Endgame الذى حقق ثاني أعلى إيرادات في تاريخ السينما العالمية.

ونشر رافالو، صورة له تجمعه مع أبطال الفيلم الذى حقق شعبية كبيرة على المستوي العالمي، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، من الحفل الخاص لأطلاق الفيلم في السينمات، وكتب قائلاً: "لا أصدق أنه قد مضي عامان على العرض الأول للفيلم".

وكان قد انتهى رسميًا عرض فيلم Avengers : Endgame فى دور العرض حول العالم، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 2 مليار و797 مليون دولار، والتى انقسمت بين 858 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومليار و939 مليون دولار حول العالم.



الابطال الخارقين

وكانت قد كشفت مارفل عن مشهد محذوف للممثل العالمي روبرت داوني من الفيلم الأخير، وهو مشهد بينه وبين ابنته، حيث تأكد منها أن تضحيته نجحت، كما أنه أخبرها أنه يشعر أنه قام بعمل شىء خاطئ، ولكن أخبرت مورجان والدها أنه يجب عليه أن يسامح نفسه، وأكدت له أنها قوية مثل أمها، وأنها سعيدة بالوقت الذي قضته معه، وفى نهاية حوارهما أكد ستارك لابنته انه سعيد طالما هي سعيدة