شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يدشن استفتاء بين جمهوره للعودة للدراما من جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن النجم تامر حسني، استفتاء جديدا بين جمهوره ومتابعيه في جميع أنحاء الوطن العربي، خاص بعودته من جديد للدراما التي غاب عنها منذ فترة طويلة منذ مسلسل "آدم" الذى طرح عام 2011 وحقق نجاحًا كبيرًا آنذاك.

وكتب حسني بوست عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك قائلاً:" "يا مساء الشوق على أجمل ناس، شايف ناس كتير من المتابعين بتتكلم في فكرة عايزين تامر يعمل مسلسل زي آدم، أنا حالاً معاكم بعمل استطلاع رأي على الفكرة وهل المسلسل محتاجينه يبقى جريء في ثقل مسلسل آدم؟ ولا مسلسل كوميدي؟ ولا بلاش أصلاً وأركز في السينما؟".



تامر حسني

وعلى جانب آخر، حققت أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب"، للنجم تامر حسنى، أكثر من 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب منذ بداية طرح العمل أول شهر رمضان وحتى الآن، والعمل من بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ويعرض طوال أيام شهر رمضان حصريا على قناة ON، والأغنية من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى فهد.