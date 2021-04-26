شكرا لقرائتكم خبر عن مريم محمود الجندى أمام كريم عبد العزيز بعد 15 عاما من التعاون مع والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مسلسل الاختيار 2 الذى يضم خلال حلقاته العديد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، أول تعاون بين النجم كريم عبد العزيز والممثلة الشابة مريم الجندى ابنة الفنان الراحل محمود الجندى بعد حوالى 15 عامًا من تعاونه مع الأخير من خلال فيلم "واحد من الناس" عام 2006.

وجسدت مريم الجندى خلال أحداث المسلسل شخصية زوجة إحدى رجال الجماعات الإرهابية، وظهرت أمام النجم كريم عبد العزيز وجها لوجه خلال أحداث الحلقة الـ11 أثناء عملية القبض على زوجها المتهم بمساعدة عناصر إرهابية، وظهر كريم عبد العزيز وهو يحاول أن يطمئنها بعد حالة الهلع التي أصابتها هي وابنتها من هول الموقف، لتعيد لأذهان الجمهور مشهد وقوف كريم عبد العزيز أمام والدها الفنان الكبير محمود الجندى في فيلم "واحد من الناس"، والذى قدم فيه دور والد البطل كريم عبد العزيز.



كريم عبد العزيز ومريم الجندى

يتناول مسلسل "الاختيار 2" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

يذكر أن فيلم واحد من الناس من إنتاج عام 2006، ومن بطولة كريم عبد العزيز ومنة شلبى ومحمود الجندى وعزت أبو عوف، تأليف بلال فضل، إخراج أحمد نادر جلال.