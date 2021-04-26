شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يودع تصوير مسلسل "موسى" غدًا من قرية الجابرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل النجم محمد رمضان وأسرة مسلسله "موسى" لتصوير المشاهد الأخيرة من العمل في قرية الجابري بمنطقة دهشور بالهرم، على أن يستمر التصوير في القرية اليوم وغدًا وبعدها ويودع فريق العمل التصوير نهائيًا وذلك بالتزامن مع عرض الحلقات على قناة DMC وتحقيق ردود أفعال مميزة على السيناريو والإخراج والتصوير والديكور، لاسيما أن الأحداث تدور فى فترة الأربعينيات.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، تارا عماد، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، هلا السعيد، رامى وحيد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار صعيدي بفترة الأربعينات.

وقدم محمد رمضان العام الماضى مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.